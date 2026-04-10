L'avvocato che rappresentava il padre di una delle vittime dell'avvelenamento con ricina a Campobasso ha deciso di ritirarsi dall'incarico senza fornire ulteriori dettagli. La vicenda riguarda la morte di due donne avvelenate con la sostanza, e il legale ha comunicato la sua decisione senza commenti aggiuntivi. La procura sta conducendo le indagini sul caso, mentre il procedimento legale prosegue.

Ci sono nuovi sviluppi nelle indagini sulle due donne, madre e figlia, morte dopo Natale a Pietracatella (Campobasso), presumibilmente avvelenate con la ricina. L’avvocato Arturo Messere lascia l’incarico di legale di Gianni Di Vita, padre e marito delle due vittime. Sui motivi della rinuncia, Messere si è limitato a dire: “Rinuncio all’incarico per motivi contingenti”. Nelle scorse ore Di Vita è stato ascoltato dagli investigatori, ha detto di aver risposto a tutte le domande e di avere “la coscienza a posto”. Morte avvelenate, l'avvocato del padre lascia l'incarico Il padre interrogato a Campobasso: "Ho la coscienza a posto"... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morte avvelenate con la ricina a Campobasso, l'avvocato del padre lascia l'incarico: "Non posso dire altro"

Madre e figlia morte avvelenate con la ricina a Campobasso, il racconto del medico: "Cuore fermo, cosa rara"Vanno avanti le indagini sulle due donne, madre e figlia, morte nei giorni di Natale a Pietracatella in circostanze misteriose, presumibilmente...

Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso con la ricina, indagini su due cene e un pranzoIl veleno che avrebbe ucciso madre e figlia a Pietracatella, in provincia di Campobasso in Molise, avrebbe agito velocemente.

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Donne avvelenate con la ricina a Campobasso: cosa non torna nelle indagini e i nuovi interrogatoriUna nuova giornata di interrogatori in Questura a Campobasso, vengono ascoltati amici e parenti stretti di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, figlia e madre morte dopo Natale probabilmente a causa di ... tg.la7.it

Mamma e figlia morte avvelenate, l'avvocato rinuncia alla difesa di Gianni Di Vita: è il padre e marito delle due donneMamma e figlia morte avvelenate: l'avvocato Arturo Messere rinuncia ad assistere Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne di Pietracatella, in provincia di Campobasso, morte dopo ... ilgazzettino.it

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Morte avvelenate, al via nuova giornata di interrogatori a Campobasso. Il fascicolo per ora resta senza indagati. Relazione finale da Pavia attesa entro 10 giorni #ANSA x.com