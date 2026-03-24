Dall’Iran affermano di aver ricevuto un ‘messaggio’ dagli Stati Uniti, tramite i mediatori, nel mezzo delle indiscrezioni su possibili colloqui tra le parti a 25 giorni dall’avvio delle operazioni di Usa e Israele contro la Repubblica islamica, che continua a ‘rispondere’ ai raid. “Tramite mediatori, abbiamo ricevuto considerazioni dagli Stati Uniti e sono allo studio”, ha detto a Cbs News nelle ultime ore un funzionario del ministero degli Esteri di Teheran. La rete precisa che si tratterebbe eventualmente di un passo che potrebbe preludere a colloqui. Dall’Iran affermano di aver ricevuto un ‘messaggio’ dagli Stati Uniti, tramite i mediatori, nel mezzo delle indiscrezioni su possibili colloqui tra le parti a 25 giorni dall’avvio delle operazioni di Usa e Israele contro la Repubblica islamica, che continua a ‘rispondere’ ai raid. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Attacchi a Tel Aviv e bombe su Teheran. Iran, possibile avvio dei negoziati: “Ricevuto messaggio dagli Usa tramite mediatori”

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