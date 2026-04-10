GF Vip scontro decisivo | come votare per salvare i concorrenti

Venerdì 10 aprile 2026, su Canale 5, è andata in onda una puntata del Grande Fratello Vip che ha visto un momento cruciale per i concorrenti. Durante la serata, sono stati aperti i voti per il televoto, consentendo agli spettatori di esprimere le proprie preferenze e decidere chi salvare. La dinamica ha coinvolto i partecipanti, con le decisioni in vista di una prossima eliminazione.

La serata di venerdì 10 aprile 2026 segna un momento di svolta per il Grande Fratello Vip, con la puntata su Canale 5 che ha portato alle fasi decisive del televoto. Mentre i nomi dei concorrenti in pericolo si aggiornano in tempo reale, l’attenzione del pubblico si concentra sulle modalità di partecipazione e sulla gestione della diretta che coinvolge diversi canali del gruppo. Meccanismi di voto e interazione digitale tra smartphone e Smart TV. Partecipare alla decisione che influenzerà la permanenza dei concorrenti nella Casa richiede l’utilizzo di diverse piattaforme tecnologiche. Gli utenti possono esprimere la propria preferenza attraverso l’applicazione gratuita Infinity, accedendo tramite tablet o smartphone con il tasto dedicato alla votazione dopo la registrazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - GF Vip, scontro decisivo: come votare per salvare i concorrenti GF Vip: ecco come votare per salvare i tuoi preferitiIl martedì 7 aprile 2026 si conclude la puntata del Grande Fratello Vip con l’apertura di una nuova fase di nomination. Leggi anche: GF Vip, svelati i cachet dei concorrenti: quanto guadagnano Argomenti più discussi: Pino Daniele eredità contesa, scontro decisivo tra moglie e figlio; Sondaggi GFVIP televoto 10 aprile 2026: Berry in netto vantaggio su Lucia. GF Vip, anticipazioni ottava puntata: Manzini sotto processo, punizioni per gli invisibili della CasaQuesta sera su Canale 5 andrà in onda l’ottava puntata di Grande Fratello Vip , condotta da Ilary Blasi , con la partecipazione delle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara ... torresette.news Antonella Elia attacca Alessandra Mussolini, scontro durissimo in diretta GF VipRottura definitiva tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini al GF Vip Chi? Le concorrenti Antonella Elia, 62 anni, e Alessandra Mussolini, 63 anni. C ... assodigitale.it Che figuraccia! Meloni lo ha beccato così: le critiche dalle vacanze vip. Proprio lui - facebook.com facebook #GrandeFratello #GFVip, finale confermata al 5 maggio: addio al raddoppio settimanale, la strategia Mediaset x.com