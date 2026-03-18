GF Vip svelati i cachet dei concorrenti | quanto guadagnano

Il Grande Fratello Vip è tornato in onda e sono stati resi noti i cachet dei concorrenti, con cifre che fanno discutere. In queste ore si è anche saputo quanto percepisce la conduttrice del programma e le opinioniste. I dettagli sui compensi sono stati pubblicamente rivelati, offrendo uno sguardo diretto sui guadagni di tutte le figure coinvolte.

Il Grande Fratello Vip riparte e lo fa con cachet stellari. In queste ore infatti è stato svelato quanto guadagnano i concorrenti del reality condotto da Ilary Blasi, ma anche qual è lo stipendio della presentatrice e delle opinioniste. Il cast è piuttosto ricco in questa nuova edizione dello show di Canale 5, con cachet molto diversi fra loro. Quanto guadagna Ilary Blasi Partiamo da Ilary Blasi, presentatrice di questa edizione del reality, subentrata ad Alfonso Signorini dopo lo scandalo scatenato da Fabrizio Corona. La conduttrice è tornata alla guida dello show dopo diversi anni, segnando un vero e proprio trionfo. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - GF Vip, svelati i cachet dei concorrenti: quanto guadagnano Articoli correlati Leggi anche: Quanto guadagnano gli ospiti di C’è Posta per Te: il cachet e il compenso dei vip nel programma di Maria De Filippi GF Vip 2026, cachet da capogiro per Selvaggia Lucarelli: quanto guadagnerà e cosa succede con BallandoUfficiale: Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici affiancheranno Ilary Blasi, si parte il 17 marzo Il Grande Fratello VIP riparte in grande stile. Tutto quello che riguarda GF Vip svelati i cachet dei concorrenti... Temi più discussi: Grande Fratello Vip, da Alessandra Mussolini a Dario Cassini: ecco chi sono i concorrenti ufficiali; Grande Fratello Vip, svelato il cast completo: da Francesca Manzini a Raimondo Todaro; Grande Fratello VIP 2026: svelati i nomi dei concorrenti ufficiali; Grande Fratello Vip, c'è già un giallo sul cast: due concorrenti ‘sospesi' e le spie degli autori. Guendalina Tavassi svela il provino per il Grande Fratello Gold e chiarisce i rumor sul GF VipGuendalina Tavassi rivela di essersi presentata a un provino estivo per il Grande Fratello Gold e precisa la sua assenza dal GF Vip, tra smentite e rapporti cordiali con gli autori ... notizie.it Sei arrogante ma non cattivo: volano i primi giudizi al GF Vip! Ibiza svela chi odierà, Raul asfalta le strategiePrima cena all'Open House del GF Vip 2026. Renato smaschera Raul Dumitras, mentre Ibiza Altea fa i nomi sulle future antipatie nella Casa. mondotv24.it Selvaggia Lucarelli debutta come opinionista del Grande Fratello Vip Mi aspetto grande cose da leiii - facebook.com facebook Fiorello - Sal Da Vinci e il dilemma dei vip in crisi: la soluzione della terapia d'urto - Il video x.com