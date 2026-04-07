Il 7 aprile 2026 si conclude la puntata del Grande Fratello Vip e subito dopo si apre una fase di nomination. Durante l’evento, i telespettatori potranno esprimere le proprie preferenze votando per salvare i concorrenti preferiti. Le modalità di voto saranno comunicate durante la trasmissione, permettendo al pubblico di partecipare attivamente alla selezione dei concorrenti che continueranno il percorso nel reality.

Il martedì 7 aprile 2026 si conclude la puntata del Grande Fratello Vip con l’apertura di una nuova fase di nomination. I protagonisti a rischio espulsione sono attualmente in fase di aggiornamento, mentre l’attenzione si sposta sulle modalità di interazione del pubblico per salvare i propri beniami. L’attesa per i nomi definitivi domina il clima della serata, rendendo fondamentale l’accesso agli strumenti di voto. Il sistema è progettato per essere capillare, permettendo a chiunque di influenzare l’esito della competizione attraverso diverse piattaforme tecnologiche. La strategia digitale del televoto e l’ecosistema. Per sostenere un concorrente e garantirne la permanenza nella Casa, gli utenti possono avvalersi dell’applicazione gratuita Infinity. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - GF Vip: ecco come votare per salvare i tuoi preferiti

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