GF Vip 2026 Alessandra Mussolini senza freni | Ho fatto un bel tatuaggione sulla patata volevo morire - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una conversazione, Alessandra Mussolini ha rivelato di aver realizzato un grande tatuaggio sulla zona intima, aggiungendo di aver desiderato di sparire dopo averlo fatto. La sua testimonianza è stata registrata in un video che ha circolato online, attirando l'attenzione di molti. La donna ha spiegato anche di aver avuto un momento di grande imbarazzo legato a questa scelta.

La confessione di Alessandra Mussolini sul tatuaggio fatto sulle parti intime ha catalizzato l'attenzione dei concorrenti nella Casa e scatenato i fan sui social Alessandra Mussolini ha confessato di essersi fatta fare un "bel tatuaggione sulla patata" durante un pranzo con i coinquilini nell. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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