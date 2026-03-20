Durante una conversazione, Alessandra Mussolini ha rivelato di aver realizzato un grande tatuaggio sulla zona intima, aggiungendo di aver desiderato di sparire dopo averlo fatto. La sua testimonianza è stata registrata in un video che ha circolato online, attirando l'attenzione di molti. La donna ha spiegato anche di aver avuto un momento di grande imbarazzo legato a questa scelta.

La confessione di Alessandra Mussolini sul tatuaggio fatto sulle parti intime ha catalizzato l'attenzione dei concorrenti nella Casa e scatenato i fan sui social Alessandra Mussolini ha confessato di essersi fatta fare un "bel tatuaggione sulla patata" durante un pranzo con i coinquilini nell. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - GF Vip 2026, Alessandra Mussolini senza freni: "Ho fatto un bel tatuaggione sulla patata, volevo morire" - VIDEO

Articoli correlati

Grande Fratello Vip 8, Alessandra Mussolini svela il tatuaggio proibito: "Volevo morire"Dopo la prima puntata del Grande Fratello Vip 8, l'ex parlamentare europea ha parlato apertamente del suo tatuaggio in un punto molto nascosto,...

Gf Vip, Alessandra Mussolini in Casa con l’urinatoio | VIDEOAlessandra Mussolini presto entrerà nella Casa del Gf Vip, oggi a Forum ha raccontato le sue prime impressioni e quali sono le sue paure AlGf Vipci...

Contenuti utili per approfondire Alessandra Mussolini

Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026 concorrenti, Alessandra Mussolini è un caso negli Stati Uniti: Nipote del dittatore; Grande Fratello VIP: Il confronto tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli Video; Alessandra Mussolini ha preso 300mila euro per il Gf. E c'è un 'dettaglio' particolare nel contratto...; Chi è Alessandra Mussolini del Grande Fratello Vip: le curiosità.

Alessandra Mussolini: «Io al Gf Vip? I miei figli non mi parlano più! Ho accettato di partecipare solo a una condizione e riguarda mia madre»Alessandra Mussolini ha la testa dura. Una bastian contraria di natura. E così è entrata dentro la Casa del Grande ... msn.com

Scusi, è lei?: Alessandra Mussolini e l’incontro surreale in stazione, poi la risposta inaspettataAlessandra Mussolini è tra i concorrenti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip 2026 e, ... msn.com

È bellissimo. Quando ti spogli e ti guardi allo specchio dici: ‘Però! '" Alessandra Mussolini ha lasciato tutti di sasso a poche ore dal suo ingresso al Grande Fratello Vip. Durante la cena, in mezzo alla solita confusione e battute tra coinquilini, ha sganciato una ri - facebook.com facebook

#Selvaggia #Lucarelli contro Alessandra #Mussolini al #gfvip: "La politica ti è andata male, il ballo anche, magari dalla casa riesci a renderti simpatica". E l'ex parlamentare si arrabbia. #grandefratellovip x.com