Gestire i litigi di coppia la psicologa Montesi | Il conflitto è inevitabile ma utile il sesso riparatore non basta

La psicologa e psicoterapeuta Lucia Montesi ha condiviso con Fanpage.it alcune riflessioni sulla gestione dei litigi di coppia. Secondo l’esperta, i conflitti sono una parte naturale delle relazioni e possono essere affrontati in modo efficace. Ha anche sottolineato che, sebbene il sesso riparatore possa aiutare, non rappresenta una soluzione sufficiente per risolvere le tensioni tra i partner.

La psicologa e psicoterapeuta Lucia Montesi ha spiegato a Fanpage.it come gestire litigi e conflitti nella coppia: sono inevitabili, ma possono essere risolti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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