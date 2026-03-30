Vivere in case separate aiuta la coppia la psicologa Simonelli | Il tempo condiviso migliora perché non è continuo
Sempre più coppie, sposate o in una relazione stabile, scelgono di vivere in case diverse per motivi legati al lavoro o alla volontà di preservare il legame. Una psicologa ha commentato questa tendenza, affermando che il tempo trascorso separatamente può favorire una relazione più equilibrata, evitando che il contatto diventi troppo continuo. La scelta di abitare in spazi distinti si sta diffondendo in modo crescente.
Sempre più coppie sposate o in una relazione duratura decidono di abitare in case separate, chi per esigenze lavorative, chi per mantenere vivo il rapporto: una psicologa spiega a Fanpage.it le motivazioni dietro questo scelta e quali sono i benefici. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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