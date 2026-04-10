A Portico di Caserta, un uomo di 56 anni è stato arrestato con l’accusa di aver gestito illegalmente rifiuti pericolosi e di aver smaltito in modo illecito reflui provenienti dalla propria officina. Durante un’operazione delle forze dell’ordine, sono stati sequestrati circa 700 metri quadrati di terreno utilizzato per questa attività non autorizzata. L’indagine riguarda pratiche di gestione e smaltimento dei materiali pericolosi senza le dovute autorizzazioni.

Un arresto con sequestro di 700 metri quadrati di area esterna: questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo Forestale a Portico di Caserta. Un uomo di 56 anni, titolare di un’officina meccanica, è stato accusato di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi, miscelazione non autorizzata e smaltimento illecito di reflui. L’intervento è stato effettuato a seguito di un controllo presso il piazzale dell’officina, dove sono state riscontrate numerose violazioni ambientali. Gestione illecita di rifiuti a Portico di Caserta Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il blitz è avvenuto presso il piazzale esterno di un’officina meccanica situata a Portico di Caserta. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Gestione illecita di rifiuti pericolosi a Portico di Caserta, sequestrati 700 mq e arrestato un 56enne

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