Arrestato 47enne condannato per ricettazione e gestione illecita di rifiuti

I carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno arrestato un uomo di 47 anni residente a Castel Volturno. L’uomo è stato colpito da un provvedimento di cumulo pene emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La sua condanna riguarda reati di ricettazione e gestione illecita di rifiuti. L’arresto è stato eseguito ieri mattina.

I carabinieri hanno dato esecuzione a un cumulo pene: 5 anni di reclusione e multa per l’uomo, destinatario di sentenze definitive per reati commessi tra il 2018 e il 2021 Il fermo è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, 3 marzo, presso l’abitazione dell’uomo, dove i militari hanno notificato il provvedimento e proceduto all’arresto. Il 47enne era stato riconosciuto colpevole, con sentenze definitive, dei reati di ricettazione e di gestione illecita di rifiuti non autorizzata, commessi a Castel Volturno tra il 2018 e il 2021. A seguito del cumulo delle pene, è stato condannato a 5 anni di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 500 euro. 🔗 Leggi su Casertanews.it

