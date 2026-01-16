Dialoghi sul suolo e l’acqua dell’Accademia dei Georgofili | il commento di Confai

In occasione dei Dialoghi sul suolo e l’acqua dell’Accademia dei Georgofili, si sottolinea l’importanza di considerare l’inquinamento del suolo come una priorità. L’intervento di Confai evidenzia come questa problematica influenzi direttamente la produttività agricola, la qualità degli alimenti e la salute delle comunità. Un tema che richiede attenzione e azione immediata per garantire un equilibrio sostenibile tra sviluppo e tutela ambientale.

“In occasione dei recenti Dialoghi sul suolo e l’acqua promossi dall’Accademia dei Georgofili, emerge con forza la necessità di affrontare l’inquinamento del suolo non come una problematica residuale, ma come una questione urgente che ha un impatto diretto sulla produttività agricola, la qualità degli alimenti e la salute delle comunità rurali e urbane”: lo afferma Leonardo Bolis, presidente di Confai Lombardia e Confai Bergamo, aderenti a CAI Agromec. Nell’ambito del confronto scientifico promosso dalla prestigiosa istituzione accademica, il dirigente di ricerca del CNR, Gianniantonio Petruzzelli, ha ricordato che l’inquinamento del suolo rappresenta una minaccia subdola perché spesso non è visibile né immediatamente percepibile, ma può avere effetti duraturi sulla fertilità dei terreni e sull’ambiente circostante. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

