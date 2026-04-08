Gerry Scotti si scusa dopo la gaffe sugli insegnanti di sostegno come ruolo di ripiego | Sono stato ignorante
Gerry Scotti ha rilasciato una scusa pubblica a seguito di alcune dichiarazioni fatte durante una puntata de La Ruota della Fortuna, in cui ha descritto gli insegnanti di sostegno come un ruolo di ripiego. L'episodio ha suscitato reazioni e il conduttore si è espresso riconoscendo di essere stato ignorante riguardo alla questione. La dichiarazione è arrivata dopo le polemiche generate dalle sue parole.
Gerry Scotti si scusa pubblicamente dopo l'uscita infelice sugli insegnanti di sostegno durante una delle scorse puntate de La Ruota della Fortuna. Al centro della polemica, una frase rivolta a una concorrente in cui aveva descritto il ruolo come una sorta di ripiego lavorativo: "Vi chiedo scusa per la mia leggerezza". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Gerry Scotti si scusa con gli insegnanti di sostegno dopo la battuta a La Ruota della Fortuna: “Non intendevo mancare di rispetto”Una battuta pronunciata da Gerry Scotti durante una puntata de La Ruota della Fortuna ha riacceso il dibattito sul riconoscimento degli insegnanti di...
Temi più discussi: Gerry Scotti chiede scusa dopo la bufera sulle sue parole sui docenti di sostegno: Non volevo mancare di rispetto; Gerry Scotti si scusa con gli insegnanti di sostegno dopo la battuta a La Ruota della Fortuna: Non intendevo mancare di rispetto; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti chiede scusa: Si può sbagliare. Samira sorpresa; La Ruota della fortuna, Gerry Scotti fa mea culpa dopo lo scivolone: Non volevo, la polemica sugli insegnanti di sostegno.
Gerry Scotti si scusa dopo la gaffe sugli insegnanti di sostegno a La ruota: Sono stato ignoranteGerry Scotti si scusa pubblicamente dopo l'uscita infelice sugli insegnanti di sostegno durante una delle scorse puntate de La Ruota della Fortuna ... fanpage.it
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Le donne della Bibbia dominano la serata di Pasqua. De Martino meglio di Gerry Scotti x.com