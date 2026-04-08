Gerry Scotti si scusa dopo la gaffe sugli insegnanti di sostegno come ruolo di ripiego | Sono stato ignorante

Gerry Scotti ha rilasciato una scusa pubblica a seguito di alcune dichiarazioni fatte durante una puntata de La Ruota della Fortuna, in cui ha descritto gli insegnanti di sostegno come un ruolo di ripiego. L'episodio ha suscitato reazioni e il conduttore si è espresso riconoscendo di essere stato ignorante riguardo alla questione. La dichiarazione è arrivata dopo le polemiche generate dalle sue parole.