Germania proposta shock | i Comuni potranno bloccare l’acquisto di case agli estremisti

In Germania si sta discutendo una proposta che permetterebbe ai Comuni di bloccare l’acquisto di immobili da parte di persone considerate estremiste. La proposta viene presentata come una misura per controllare il mercato immobiliare e tutelare l’ordine pubblico. La discussione ha suscitato reazioni di vario tipo tra politici e cittadini, mentre la società tedesca si trova di fronte a un possibile cambiamento nelle norme relative alla proprietà immobiliare.

La società tedesca sta cambiando profondamente. Da storico centro nevralgico del continente e “locomotiva d’Europa”, la Germania si sta trasformando, sotto la spinta di una crisi economica prolungata – aggravata dalla rinuncia al gas russo a basso costo -, in un Paese sempre più militarista, controllato e attraversato da pulsioni autoritarie. Nel prossimo futuro, in Germania, chi è schedato come «estremista» dal Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), ovvero l’Ufficio federale per la protezione della Costituzione, il servizio di intelligence interno ( inlandsnachrichtendienst ) di Berlino, rischia di vedersi negato l’acquisto di una casa o di un terreno. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Germania, proposta shock: i Comuni potranno bloccare l’acquisto di case agli “estremisti” La Germania può boicottare il Mondiale 2026 negli Stati Uniti: la proposta shock per fermare TrumpLa Germania ipotizza il boicottaggio dei Mondiali 2026 negli USA per fermare Trump sulla Groenlandia. Servizi per le ’case sparse’. Si potranno ridurre i costi di allaccio all’acquedottoSi apre uno spiraglio importante per ridurre i costi di allaccio all’acquedotto da parte delle cosiddette "case sparse", quelle collocate, cioè,... Argomenti più discussi: Crisi energetica, Anief lancia allarme: Dal 1° maggio possibile didattica a distanza per ultimo mese di scuola con lavoratori pubblici collocati in smart working; Tassa UE su extraprofitti società energetiche | Italia con Germania-Austria-Spagna-Portogallo: cosa prevede. La Germania ora rischia una contrazione del pil. Produzione industriale in calo già prima della guerra in IranLa contrazione arriverebbe dopo il +0,3% dell’ultimo trimestre 2025. In Germania è in aumento anche il rischio politico: il partito di estrema destra Afd, secondo gli ultimi sondaggi, ha ormai ... milanofinanza.it Shock in Ue per la bocciatura di Merz al Bundestag: Bruxelles vuole la Germania stabile per andare avanti con le riformeUno shock. È il termine più calzante, forse l’unico in grado di descrivere l’impatto della mancata fiducia del Bundestag alla candidatura di Friedrich Merz a cancelliere tedesco. Un evento che non si ... ilfattoquotidiano.it Il neonazista che aveva cambiato genere per creare scompiglio in Germania è stato arrestato in Repubblica Ceca dopo sette mesi x.com Ryanair: stop ai voli in Francia, Germania, Spagna, Belgio e Portogallo - facebook.com facebook