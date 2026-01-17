La Germania può boicottare il Mondiale 2026 negli Stati Uniti | la proposta shock per fermare Trump

La Germania valuta la possibilità di non partecipare ai Mondiali 2026 negli Stati Uniti, in risposta alle tensioni politiche legate a Trump e alle questioni sulla Groenlandia. Questa proposta rappresenta una scelta strategica e diplomatica, volta a influenzare decisioni globali attraverso il ritiro dalla manifestazione sportiva. La discussione evidenzia come eventi sportivi possano essere strumenti di pressione in ambito internazionale.

La Germania ipotizza il boicottaggio dei Mondiali 2026 negli USA per fermare Trump sulla Groenlandia. La proposta shock del politico tedesco scuote FIFA, NATO e UE. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

