Il nuovo piano sui servizi per le case sparse nasce dalla richiesta di abbassare i costi di allaccio all’acquedotto. La decisione si basa sui recenti studi che evidenziano le difficoltà di collegare le abitazioni isolate alla rete pubblica. Un esempio concreto riguarda le zone rurali dove molte case sono ancora prive di collegamento. L’obiettivo è facilitare l'accesso all’acqua e ridurre le spese per gli abitanti di queste aree.

Si apre uno spiraglio importante per ridurre i costi di allaccio all’acquedotto da parte delle cosiddette " case sparse ", quelle collocate, cioè, lontano dalla rete idrica e attualmente non servite dall’acquedotto comunale e quindi da Hera. La novità positiva è che nella nuova graduatoria di Atersir del 2026-2027 i primi tre posti per la zona della Provincia di Ravenna sono vinti da tre frazioni tutte del Comune di Ravenna (Gambellara, Savarna e Savio). E la contribuzione pubblica potrà arrivare all’80% del costo previsto per l’allaccio (il 70% ce lo mette Atersir e il restante 10% il Comune di Ravenna) contro il precedente 50%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Come le pompe di calore possono ridurre i costi dell’elettricità per le case con accumulo di energiaLe pompe di calore rappresentano una soluzione innovativa per ottimizzare i consumi energetici domestici.

Al Centro Direzionale Napoli si potranno costruire nuove case e riqualificare le torriAl Centro Direzionale di Napoli, è prevista la realizzazione di nuove abitazioni e interventi di riqualificazione delle torri esistenti.

Temi più discussi: Da Casa della Salute a Casa della Comunità; Così i piccoli Comuni progettano il controesodo: casa e servizi per chi torna; Case popolari a Milano, l'offerta cresce: il Comune e l'Aler assegneranno 2.321 alloggi. Aumentano quelli destinati ai più poveri; Servizi per le ’case sparse’. Si potranno ridurre i costi di allaccio all’acquedotto.

Avviate le Case di comunità. A Sesto Calende e Angera i servizi saranno potenziatiNella sede hub aperto il Punto unico di accesso per accoglienza e orientamento. Il commissario: I cittadini troveranno vicino le risposte ai bisogni di salute. . Entrano in funzione le Case di ... ilgiorno.it

Case di comunità, i cittadini non chiedono solo servizi, ma li costruiscono con le istituzionisi parla sempre più spesso di co-programmazione e co-progettazione dei servizi con il mondo delle associazioni dei cittadini e dei pazienti. Ne parlava già la riforma del Terzo Settore del 2017 ed ... quotidianosanita.it

Case della salute in Asl To3, Cirio rassicura: “Più servizi ai cittadini” “Le case della salute e le case della comunità sono un accrescimento di servizi e non una riduzione, anche perché sarebbe paradossale. La ratio che abbiamo seguito nella riforma della sa - facebook.com facebook