Transizione energetica | il commercio globale si trasforma nuove sfide e opportunità per l’Italia entro il 2035

La crescente domanda di fonti di energia rinnovabile ha spinto il commercio globale a cambiare rotta, e l’Italia si prepara a rispondere a questa evoluzione entro il 2035. Secondo recenti studi, le esportazioni di tecnologie verdi italiane sono aumentate del 15% nell’ultimo anno, segno che il Paese sta già entrando in una fase di trasformazione. Questa tendenza modifica gli equilibri tra i principali paesi esportatori e apre nuove opportunità per le aziende italiane nel settore energetico.

La Transizione Energetica Ridisegna le Mappe del Commercio Globale: Nuovi Equilibri e Sfide per l'Italia. La transizione verso fonti energetiche pulite sta innescando una profonda trasformazione dei flussi commerciali mondiali, con implicazioni significative per economie, industrie e geopolitica. Le proiezioni di BloombergNEF indicano un cambiamento strutturale in atto, con investimenti globali in asset a basse emissioni che hanno superato i 2.300 miliardi di dollari, e una riallocazione del valore tra settori tradizionali e nuove tecnologie. Questo cambiamento, seppur complesso, apre nuove opportunità e pone sfide inedite per i principali attori globali, inclusa l'Italia.