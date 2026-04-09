Durante un incontro a Praga, il presidente italiano ha parlato della crisi in Libano, sottolineando la necessità di unire le forze europee per affrontare le sfide attuali. Ha evidenziato come i nuovi rapporti geopolitici siano fondamentali per mantenere la stabilità globale e ha ribadito l’importanza di una difesa collettiva tra i paesi dell’Unione. Nessuna dichiarazione è stata fatta su eventuali azioni future o accordi specifici.

Durante un incontro ufficiale a Praga con il presidente ceco Petr Pavel, Sergio Mattarella ha delineato i nuovi equilibri geopolitici necessari per proteggere la stabilità globale, centrando il sulla crisi in Libano e sulle necessità di difesa collettiva dell’Europa. Il Capo dello Stato ha evidenziato come l’attuale scenario mediorientale metta a rischio la sovranità di nazioni indipendenti e richieda una risposta coordinata tra le potenze occidentali. La crisi libanese e la ricerca di una linea comune europea. Il Libano si trova attualmente nel mezzo di una violenta ondata di attacchi militari che colpiscono duramente la sua sovranità. Secondo quanto esposto da Mattarella durante il colloquio con il collega ceco, il Paese sta affrontando una tempesta di bombardamenti estremamente distruttivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mattarella: l’Europa deve unirsi per fermare il caos in Libano

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Mattarella: La Nato resta centrale, ma serve una visione condivisa per la pace. L’Europa deve avere una voce unicaIl presidente della Repubblic, intervenendo a Praga dopo i colloqui con il presidente ceco Petr Pavel, ha sottolineato l’importanza di una visione condivisa nei contesti di conflitto internazionale. gazzettadelsud.it

Mattarella a Praga, Nato, Libano e l'urgenza di una difesa comune europeaMattarella evidenzia a Praga il valore strategico dell'alleanza tra USA e UE, denuncia i bombardamenti che colpiscono il Libano e invita l'Europa a unirsi nella difesa e nell'allargamento ... notizie.it

Mattarella a Praga: "Il Libano sotto una tempesta di bombardamenti devastanti". Le dichiarazioni alla stampa #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2026/04/09/mattarella-in-repubblica-ceca-paese-alleato-e-con-prospettive-comuni-in-ue_0d54c2a2-80 - facebook.com facebook

Mattarella: Non posso non ricordare quanto avviene in Medio Oriente, quanto avviene in questo momento in Libano x.com