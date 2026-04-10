Nella primavera del 2026, tornano di moda le gem nails, una manicure decorata con strass, micro-perle e piccoli elementi brillanti. Questo stile, caratterizzato da un tocco di luce e brillantezza, si distingue come uno dei trend più evidenti della stagione. Le unghie decorate con questi dettagli sono tornate alla ribalta, riscuotendo interesse tra appassionati di estetica e fashionisti. La richiesta di questo look si nota tra le clienti e nelle piattaforme social dedicate alla bellezza.

Le gem nails — ovvero manicure decorate con strass, micro-perle e piccoli elementi brillanti — sono tra i trend più evidenti della primavera 2026. Non si tratta di una novità assoluta, ma di un ritorno aggiornato: un’estetica che richiama gli anni ’80 e ’90 (quando il bedazzling era ovunque), reinterpretata in chiave più raffinata e contemporanea. Il risultato è una nail art che unisce due registri: da una parte un’immagine giocosa e nostalgica, dall’altra una costruzione più precisa e curata, vicina all’estetica beauty attuale. Il trend: tra nostalgia e nuova estetica. Secondo la nail artist Bana Jarjour, in un intervista ad Allure, le gem nails rispondono a un’esigenza molto chiara: il ritorno al colore, alla leggerezza visiva e a un’immagine meno minimalista rispetto alle stagioni precedenti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gem nails: il ritorno delle unghie con strass è il trend più nostalgico del 2026

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