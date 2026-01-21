Designata la sestina arbitrale per Juventus-Napoli

L'AIA ha annunciato la sestina arbitrale incaricata di dirigere la partita tra Juventus e Napoli. La designazione riguarda gli ufficiali di gara che avranno il compito di garantire il corretto svolgimento del match, valido per il campionato di Serie A. La scelta si inserisce nel quadro delle procedure standard, assicurando trasparenza e imparzialità nell'arbitraggio di un incontro di grande rilevanza per entrambe le squadre.

L'AIA ha comunicato la sestina che arbitrerà il prossimo impegno degli azzurri, la gara contro la Juventus a Torino, match in programma domenica 25 gennaio alle ore 18. Il match della ventiduesima giornata di campionato, Juventus-Napoli, domenica 25 gennaio alle 18:00, sarà diretto dal signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Gli assistenti saranno: Alberto Tegoni di Milano e Alessio Berti di Prato. Il IV sarà Matteo Marchetti di Ostia Lido, mentre al VAR ci sarà Daniele Doveri di Roma 1, coadiuvato da Aleandro Di Paolo di Avezzano.

