Gaza evacuazioni mediche verso Rafah dopo la riapertura del valico con l’Egitto

Questa mattina un nuovo gruppo di persone di Gaza ha lasciato Khan Younis per motivi medici. Sono diretti al valico di Rafah, che finalmente è stato riaperto con l’Egitto. Le evacuazioni continuano, e molte famiglie sperano di uscire dalla zona per mettersi in salvo.

(LaPresse) Un nuovo gruppo di evacuati per motivi medici ha lasciato Khan Younis, nella Striscia di Gaza, diretto al valico di Rafah, al confine con l'Egitto. I pazienti, accompagnati da alcuni familiari, sono partiti dalla sede della Mezzaluna Rossa nella città meridionale dell'enclave. L'operazione di evacuazione è supervisionata da un team dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, impegnato nel coordinamento dei trasferimenti verso strutture sanitarie esterne alla Striscia. Un piccolo gruppo di evacuati è riuscito a entrare in Egitto nella giornata di lunedì, dopo la riapertura del valico. La riattivazione di Rafah rappresenta un passaggio chiave nell'ambito del cessate il fuoco tra Israele e Hamas, anche se al momento il suo impatto resta in gran parte simbolico.

