Gaza drammatica situazione umanitaria Dalla tregua uccise oltre 650 persone

Nella zona di Gaza, la situazione umanitaria è diventata molto grave. Da quando è iniziata una tregua temporanea, più di 650 persone sono state uccise. La popolazione locale sta vivendo un momento difficile, mentre i combattimenti continuano a causare perdite tra i civili. La crisi si aggrava di giorno in giorno, senza segnali di miglioramento immediato.

La popolazione di Gaza con i nuovi conflitti sembra essere finita in secondo piano. Dall’inizio della tregua sono state uccise più di 650 persone. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Gaza, drammatica situazione umanitaria. Dalla tregua uccise oltre 650 persone Articoli correlati “Situazione drammatica”. Frana spaventosa, oltre mille persone evacuateUna notte di paura ha riacceso l’allarme in una vasta area del Sud Italia, dove un movimento improvviso del terreno ha continuato a dare segnali... Leggi anche: Gaza, card. Pizzaballa: “Situazione umanitaria disastrosa” Gaza, drammatica situazione umanitaria. Dalla tregua uccise oltre 650 persone Tutti gli aggiornamenti su Gaza drammatica situazione umanitaria... Discussioni sull' argomento La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Intanto a Gaza: cosa sta succedendo nella Striscia; Guerra in Medio Oriente, dall’Ue 458 milioni di euro in aiuti umanitari; L’impatto del genocidio su donne e bambine della Striscia di Gaza sempre più drammatico anche se non se ne parla. A #Gaza, oggi, perfino il vento diventa una minaccia. Per chi ha perso tutto, anche una tempesta di #sabbia può trasformarsi nell’ennesima prova di sopravvivenza. - facebook.com facebook La guerra in corso in Medio Oriente ha avuto vari effetti sulla Striscia di Gaza. Il primo e più evidente è che Gaza è uscita quasi totalmente dal dibattito pubblico. x.com