L’ultimo saluto a Severino scompare a 100 anni il poeta della città

Lunedì mattina nel Duomo di Rovigo si sono svolte le esequie di Severino Callegaro, il poeta della città deceduto all’età di 100 anni. La cerimonia ha visto la partecipazione di familiari, amici e cittadini, che hanno voluto rendere omaggio a una figura conosciuta per il suo contributo culturale. La salma è stata accompagnata fuori dalla chiesa al termine della funzione.

Rovigo, 17 marzo 2026 Si sono tenute nel Duomo di Rovigo, lunedì alle 10, le esequie di Severino Callegaro, deceduto all’età di 100 anni. Molto conosciuto in città per il suo “spirito francescano”, come ha detto Mons. Claudio Gatti durante l’omelia. Finché l’età glielo ha permesso, infatti, si è preso cura per anni delle colonie feline dell’ex ospedale rodigino e dell’ex caserma dei vigili del fuoco. Per i molti mici che lì avevano trovano la loro casa, aveva costruito egli stesso le casette che li proteggevano dalle intemperie e non si arrendeva nemmeno davanti ai vandali che più volte le avevano distrutte, ricostruendole con pazienza. Con qualsiasi tempo, ogni giorno, in sella alla sua bicicletta portava loro da mangiare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’ultimo saluto a Severino, scompare a 100 anni il poeta della città Articoli correlati Muore a 33 anni dopo il parto: oggi l'ultimo saluto a LiberaDolore per le due comunità cittadine di Pompei e Scafati che piangono la prematura scomparsa della 33enne Libera Icario, la giovane madre di Pompei... A San Salvo l'ultimo saluto a Giuseppe Panichelli, morto a vent'anni nell'incidente contro il busLa procura di Vasto ha aperto un fascicolo per accertare la dinamica dei fatti, ma non è stata disposta l'autopsia.