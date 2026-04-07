Il Comune di Rieti ha avviato martedì 7 aprile 2026 i lavori di riqualificazione di Largo Alfani, un intervento che prevede un investimento di 2,8 milioni di euro. L’obiettivo è creare un nuovo polo del gusto nel centro della città. I lavori riguardano la sistemazione degli spazi pubblici, con interventi specifici sulla pavimentazione e sull’arredo urbano. L’area sarà interessata da modifiche che coinvolgono anche gli spazi destinati alla promozione delle attività commerciali.

Il Comune di Rieti ha dato il via, nella mattinata di martedì 7 aprile 2026, agli interventi di riqualificazione di Largo Alfani. L’operazione mira a trasformare l’area dell’ex Mercato coperto in un polo per la promozione dei prodotti tipici e in uno spazio pubblico dedicato al relax. L’iniziativa si inserisce in un piano più ampio che coinvolge anche via Potenziani. L’obiettivo è restituire alla comunità un luogo simbolo, integrando funzioni commerciali e sociali in un unico complesso architettonico e urbano. Un investimento da 2,8 milioni per l’identità cittadina. L’operazione finanziaria ammonta a 2,8 milioni di euro. Questa cifra sosterrà la conversione della struttura dell’ex mercato in un centro specializzato, dove sarà possibile acquistare e consumare le eccellenze gastronomiche del territorio locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rieti rinnova Largo Alfani: 2,8 milioni per il nuovo polo del gusto

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Largo Alfani, avviati i lavori. Prosegue il recupero dell’ex Mercato Coperto e la realizzazione della nuova area verde x.com