VIDEO | Controlli sul carburante | sequestrati 8 mila litri di gasolio annacquato in un distributore nel Catanese

La Guardia di Finanza di Catania ha scoperto 8.000 litri di gasolio contaminato da acqua in un distributore di Paternò, causando il sequestro del carburante. Le analisi hanno evidenziato che il prodotto era alterato, rischiando di danneggiare i motori dei clienti. Gli investigatori hanno controllato le cisterne interrate, trovando il carburante

La guardia di finanza di Catania ha sequestrato 8.000 litri di gasolio contenuti nelle cisterne interrate di un distributore di carburante di Paternò, risultati fortemente contaminati dalla presenza di acqua. I militari sono intervenuti presso il distributore indicato, dove risultavano essere stati effettuati i rifornimenti di carburante potenzialmente contaminato, per eseguire controlli qualitativi sul prodotto commercializzato. Sono stati prelevati campioni di gasolio da autotrazione presenti in due serbatoi interrati. Le analisi, svolte dal laboratorio chimico compartimentale delle Agenzie delle Dogane e dei Monopoli di Catania, hanno accertato un’elevata concentrazione di acqua nel carburante, tale da renderlo non idoneo alla commercializzazione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Sequestrati 155 mila litri di gasolio per evasione di imposta#Guardia-Finanza- Napoli || I militari della Guardia di Finanza di Napoli hanno sequestrato oltre 155 mila litri di gasolio in un'azienda di San Marco Evangelista. Gasolio di contrabbando venduto illegalmente: 155mila litri sequestrati nel CasertanoLa Guardia di Finanza di Caserta ha scoperto un grosso traffico di gasolio di contrabbando nel Casertano.