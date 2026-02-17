Babs la ladra barbara di Garth Ennis e Jacen Burrows arriva in Italia con saldaPress
Il 13 febbraio grazie a saldaPress esce Babs, una commedia fantasy senza freni che ribalta tutti i cliché del genere con cinismo e ironica ferocia. Protagonisti sono Babs, ladra barbara tanto letale quanto sfrontata, e Barry, probabilmente la spada magica più inutile mai forgiata, all’avventura in una terra popolata da maghi, draghi, demoni e castelli decadenti, alla ricerca di tesori da depredare e guai in cui cacciarsi. Tra risse, furti maldestri e situazioni sempre più assurde, Babs si trova ad affrontare nemici di ogni genere e scala: una banda di mezzuomini disastrati guidati da un orco incel, una nave carica di elfi erotomani e un gruppo di cavalieri “troppo puri per essere veri”, pronti a predicare dio, patria e famiglia mentre sfruttano senza scrupoli i poveri abitanti dei villaggi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
Il padre di Preacher e The Boys sta tornando con il fantasy ironico BabsGarth Ennis, autore noto per le sue storie dure e irriverenti come Preacher e The Boys, torna in libreria con un nuovo fumetto intitolato Babs.
SALDA-USCITE DELLA SETTIMANA Da oggi in fumetteria, in libreria e sul nostro eshop sono disponibili: di Garth Ennis e Jacen Burrows.