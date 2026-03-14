In questa nuova serie, Babs, creata da Garth Ennis, si presenta come la figlia di Conan il barbaro e di Preacher. La storia segue le sue avventure, mescolando elementi di fantasy e sovrannaturale, con un'attenzione particolare ai dialoghi e ai dettagli di ambientazione. Le tavole illustrano scene di azione e introspezione, mentre i personaggi affrontano situazioni che mettono alla prova le loro convinzioni e capacità.

Garth Ennis, penna conosciuta nel mondo dei comics per una miriade di opere, da The Boys, Hellblazer, e Punisher passando per Preacher e Demon, si lancia in una nuova avventura fantasy insieme a Jacen Burrows, disegnatore che, oltre ad aver lavorato a opere come Neonomicon e Providence con Alan Moore, ha firmato diversi altri lavori proprio con lo stesso Ennis: da Crossed a 303, a Punisher: Soviet. Il duo ben rodato ha dato alla luce Babs, una storia autoconclusiva edita da saldaPress che potremmo definire come un mix ben riuscito tra le atmosfere tipiche di fantasy come Conan Il Barbaro e l’irriverenza e l’umorismo caustico di Ennis, visto in opere come il già citato Preacher. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Babs di Garth Ennis: la figlia di Conan il barbaro e Preacher

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