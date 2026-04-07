Vino la campagna Chianti Classico Gallo Nero sposa la cultura

Il vino Chianti Classico Gallo Nero presenta una nuova campagna di comunicazione che si concentra sull’aspetto culturale del prodotto. La campagna sarà visibile allo stand di Vinitaly, in programma dal 12 al 15 aprile, e si distingue per l’immagine di un gallo-mosaico accompagnata dal claim “Chianti Classico is culture”. L’obiettivo è mettere in evidenza il legame tra il vino e le tradizioni culturali della regione.

Firenze, 7 aprile 2026 - La nuova campagna di comunicazione del vino Gallo Nero sposa la cultura e si presenterà allo stand di Vinitaly (12-15 aprile) con la silhouette di un gallo-mosaico accompagnata dal claim 'Chianti Classico is culture'. Nel Chianti Classico, spiega il Consorzio di tutela, "il vino è permeato di cultura: non è solo il prodotto di una pratica agricola, ma il risultato di un sistema complesso fatto di storia, paesaggio, architettura rurale, conoscenze tramandate, appartenenza che diventa condivisione e accoglienza". Dal 1716 - anno in cui vennero definiti per la prima volta i confini ufficiali della denominazione - il Chianti Classico rappresenta "un caso unico di territorio in cui il vino è espressione diretta e non unica di una costruzione culturale stratificata nel tempo". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vino, la campagna Chianti Classico Gallo Nero sposa la cultura Chianti Walk & Taste. Sport e degustazioni nel territorio del Chianti ClassicoDalle visite ai castelli che ospitano alcune delle cantine eccellenti, alla Chianti Walk & Taste, dal 19 al 22 marzo l’appuntamento è nel cuore del... Il Chianti Classico invade la Stazione LeopoldaOggi e domani, 17 febbraio, la Stazione Leopolda di Firenze torna a riempirsi di calici per la 33ª edizione della Chianti Classico Collection. Si parla di: Gallo Nero. Un mosaico tra storia e territorio. Il Chianti Classico punta su Vinitaly (12-15 aprile)Barberino Tavarnelle, 7 aprile 2026 - Il Vino Chianti Classico punta su Vinitaly: il Consorzio dà appuntamento agli operatori di settore, alla stampa e agli appassionati dal 12 al 15 aprile al suo ... nove.firenze.it VINO: CONSORZIO CHIANTI CLASSICO A VINITALY, IN PROGRAMMA SEMINARI ED EVENTI (2)Roma, 7 apr - Tra questi appuntamenti, ricordiamo i due momenti dedicati al Progetto Chianti Classico 2000, un progetto che ha segnato una tappa fondamentale nel percorso evolutivo della denominazio ... 9colonne.it