Dopo aver partecipato a Pechino Express, Gaia De Laurentiis si trova attualmente in ospedale. La sua esperienza sul set è stata segnata da diverse difficoltà, sia a livello personale che fisico. La conduttrice è stata coinvolta in un episodio che ha richiesto cure mediche, senza ulteriori dettagli sulle sue condizioni attuali. La notizia ha suscitato attenzione tra i suoi fan e i media.

Reduce da un viaggio tutt’altro che di relax, Gaia De Laurentiis può dire di aver davvero vissuto un periodo in cui le sfide, personali e fisiche, non sono mancate. L’attrice è infatti una delle protagoniste, insieme alla figlia Agnese, di Pechino Express 2026. Un viaggio che, nonostante sia durato meno del previsto, le ha regalato molto. Dopo questa avventura, però, l’attrice ha dovuto fare i conti con un’altra sfida. Nelle ultime settimane ha infatti avuto un problema di salute che l’ha portata in ospedale. Cosa è successo e come sta ora. Gaia De Laurentiis, come sta dopo una settimana in ospedale. Gaia De Laurentiis è tornata di recente sotto i riflettori per aver affrontato, insieme ad Agnese Catalani, la nuova avventura di Pechino Express. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Gaia De Laurentiis in ospedale dopo Pechino Express: come sta

Pechino Express, Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani litigano: “Accoltellata alle spalle” – IL VIDEOIl rapporto tra Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani, in gara come Le Biondine a “Pechino Express” è apparso “complicato” sin da subito.

Pechino Express, le pagelle: Chanel Totti più burina di mamma Ilary (7), Gaia De Laurentiis un mattone (4)Giovedì 12 marzo 2026, la prima puntata di ‘Pechino Express’ ci introduce alla scoperta dell'Estremo Oriente su Sky e Now.

Temi più discussi: Gaia De Laurentiis, i 4 figli avuti da tre mariti diversi, la carriera in tv: chi è la concorrente di Pechino Express; In certe circostanze ci vorrebbe proprio un ceffone, dai dammelo!: a Pechino Express litigio durissimo tra Le Biondine Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani - VIDEO; Pechino mi ha messa a nudo. I social? Un grido di aiuto: Gaia De Laurentiis (anche) sul rapporto con Agnese; LE #BIONDINE: Gaia e Agnese - Pechino Express.

Gaia De Laurentiis in ospedale dopo Pechino Express: come staReduce da un viaggio tutt’altro che di relax, Gaia De Laurentiis può dire di aver davvero vissuto un periodo in cui le sfide, personali e fisiche, non sono mancate. L’attrice è infatti una delle prota ... dilei.it

Pechino Express, Gaia De Laurentiis in ospedale dopo l'eliminazioneUn percorso tortuoso quello di Gaia De Laurentiis a Pechino Express. L'attrice ha gareggiato in coppia con la figlia Agnese e dopo l'eliminazione della loro coppia, Le Biondine, è accaduto l'impensabi ... corrieredellosport.it

«Abbiamo litigato diverse volte, spesso ci scontravamo, ma il fatto è che lei aveva paura di fare brutta figura, mentre a me non importa. » Gaia De Laurentiis, insieme a sua figlia Agnese Catalani, è stata protagonista dell’ultima stagione di Pechino Express co - facebook.com facebook

#pechinoexpress, Gaia De Laurentiis ci ha raccontato l'esperienza, confessando di avere letto i social solo dopo la prima puntata, poi ha smesso per «non farsi del male» - L'intervista x.com