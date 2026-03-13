Pechino Express le pagelle | Chanel Totti più burina di mamma Ilary 7 Gaia De Laurentiis un mattone 4

Giovedì 12 marzo 2026 va in onda la prima puntata di ‘Pechino Express’ su Sky e Now, con alcuni concorrenti. Chanel Totti riceve un voto di 7 e viene descritta come più burina di sua madre Ilary, mentre Gaia De Laurisis ottiene un 4 ed è definita un mattone. La trasmissione segue i partecipanti mentre affrontano il percorso in Estremo Oriente.

Giovedì 12 marzo 2026, la prima puntata di ‘Pechino Express’ ci introduce alla scoperta dell'Estremo Oriente su Sky e Now. Conduce Costantino della Gherardesca che stavolta si avvale di Lillo come inviato speciale. Dieci coppie di viaggiatori approcciano l'Indonesia e fioriscono già i primi livori fratricida tra pagaiate impossibili, autostop disperati, mascherine da sub con le borchie punk e pacifici templi in quel di Bali. Vediamo insieme promossi e bocciati. Lo abbiamo pensato tutti. O almeno tutti quelli che c'erano il giorno in cui è venuta al mondo: ‘Ma veramente l’hanno chiamata Chanel?! Pensa quando sarà grande, chissà cosa viene fuori!". 🔗 Leggi su Today.it

