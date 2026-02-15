Vannacci sbarca in Sicilia nasce a Catania il comitato costituente di Futuro Nazionale
Roberto Vannacci si sposta in Sicilia per avviare il comitato di Futuro Nazionale, spinto dalla volontà di rafforzare la presenza del movimento nell’isola. A Catania, si è tenuto il primo incontro ufficiale con la partecipazione di diversi sostenitori locali, che hanno deciso di creare un punto di riferimento per le attività politiche del movimento.
Vannacci sbarca in Sicilia: a Catania nasce il comitato costituente di Futuro Nazionale. Catania è il primo polo siciliano di Futuro Nazionale, il movimento politico ispirato dal generale Roberto Vannacci. L’iniziativa, promossa da Marco Tanasi, mira a costruire una presenza politica radicata nel territorio orientale dell’isola, puntando su professionisti e realtà civiche per affrontare le sfide locali. L’evento segna una nuova fase nella strutturazione del movimento, che ambisce a diventare un punto di riferimento per chi cerca alternative politiche in Sicilia. Un progetto territoriale radicato nella realtà catanese.🔗 Leggi su Ameve.eu
Massimo Russo guida i vannacciani foggiani: nasce il primo comitato di Futuro Nazionale
Massimo Russo guida i vannacciani di Foggia, creando il primo comitato locale di Futuro Nazionale, un passo che coinvolge direttamente la comunità.
Futuro nazionale nasce dal notaio, Vannacci si incorona e sfida il centrodestra
