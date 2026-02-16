La Lega perde altri pezzi al Q4 Batistini aderisce al Futuro Nazionale con Vannacci

Leonardo Batistini, consigliere del Q4, ha deciso di abbandonare la Lega e unirsi a Futuro Nazionale con Vannacci, spinto da divergenze politiche a livello nazionale. La sua scelta si è concretizzata nei giorni scorsi, quando ha annunciato di voler contribuire al nuovo progetto politico con un'apertura verso tematiche più in linea con le sue posizioni. Batistini ha spiegato che la decisione è stata difficile, ma necessaria per seguire il suo percorso politico.

FirenzeToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Urbanistica, caos e tensioni. Biti: "Il passato è passato, guardiamo avanti" Ex Ogr e 'Pistoiese-Rosselli': centrodestra contro Funaro. Ma Draghi (Fdi): "La nuova strada serve" Tutto pronto per Pitti Taste: chef stellati in Fortezza con i loro brand. I big premono per l’ingresso in fiera Sanremo 2026, Carlo Conti svela le novità del Festival. "Edizione dedicata a Pippo Baudo" .🔗 Leggi su Firenzetoday.it Il segretario modenese della Lega sceglie Vannacci, Golinelli aderisce a Futuro Nazionale La scorsa settimana a Modena si è tenuto un convegno di Roberto Vannacci, e la partecipazione del segretario modenese della Lega non è stata casuale. Sondaggi, quanto vale Vannacci? Ghisleri: Futuro Nazionale all'1,6% (e la Lega perde lo 0,5%) I sondaggi danno un primo segnale sulla nuova formazione di Roberto Vannacci. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Fibrillazioni nel centrosinistra. Sigona pronto al passo indietro, ora il campo largo scricchiola; Che cosa dicono i primi sondaggi sul partito di Vannacci; Sondaggi, Fdi e Lega in calo: c'è l'effetto Vannacci. Futuro nazionale vola al 3,3%; I sondaggi politici sul partito di Vannacci: cosa rischia il centrodestra alle elezioni. Vannacci porta dietro Edoardo Ziello e Rossano Sasso in Futuro Nazionale, la Lega di Salvini perde 2 deputatiFuturo Nazionale di Roberto Vannacci accoglie i due ex deputati della Lega Edoardo Ziello e Rossano Sasso, un nuovo schiaffo a Matteo Salvini ... virgilio.it Da Poma a Petrucciani: la Lega perde pezzi. Addii e veleni, in cinque seguono VannacciL’esodo è iniziato. E così la Lega, anche a Firenze, comincia a perdere pezzi. Dopo una settimana di rumors ... msn.com Politica Tarantina in movimento: e arriva Futuro Nazionale - facebook.com facebook #tagada Futuro Nazionale farà parte del centrodestra La risposta di Nicola Procaccini a Tiziana Panella x.com