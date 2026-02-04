Intelligenza artificiale in sala operatoria | il futuro della chirurgia robotica è già in fase di sviluppo

Questa mattina, al Policlinico del Cardarelli di Campobasso, si è svolto un intervento rivoluzionario. Per la prima volta in regione, il dottor Marco Rossi ha utilizzato il sistema robotico da Vinci Xi durante un’operazione di chirurgia addominale. L’intervento si è svolto alle 14.17, segnando un passo avanti importante per la chirurgia robotica in Italia.

Il 3 febbraio 2026, alle 14.17, nel reparto di chirurgia generale del Policlinico del Cardarelli di Campobasso, il dottor Marco Rossi, chirurgo specializzato in chirurgia addominale, ha guidato per la prima volta in regione un intervento con il sistema robotico da Vinci Xi. Le mani, coperte da guanti sterili, si muovevano su un'unità di controllo a distanza, mentre sullo schermo gigante in sala operatoria si vedevano in tempo reale le immagini ingrandite del campo operatorio, con una precisione che sfiora la perfezione. Il robot, con le sue braccia meccaniche di ultima generazione, eseguiva movimenti che nessun umano potrebbe riprodurre con la stessa stabilità: microscopici, esatti, senza tremori.

