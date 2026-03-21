Nella partita tra Parma e Cremonese, i grigiorossi hanno vinto 2-0, conquistando tre punti che riaccendono la lotta salvezza. La Cremonese ha ottenuto la vittoria fuori casa contro il Parma, mentre i risultati influenzano la classifica, con il Cagliari ora distante solo tre punti, e la pressione si sposta anche su Lecce e Fiorentina.

La Cremonese coglie una vittoria importante sul campo del Parma e riaccende completamente la lotta salvezza con i grigiorossi che mettono pressione a Lecce e Fiorentina, oltre al Cagliari, distante ora solo tre punti. I voti di Parma-Cremonese di Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it Un successo fondamentale per la squadra di Marco Giampaolo che coglie la sua prima vittoria da allenatore della Cremonese dopo aver sostituito Davide Nicola. Nella ripresa sono Maleh e Vandeputte a regalare il successo ai lombardi che vincono per 0-2 in casa di un Parma che arriva alla sua seconda sconfitta consecutiva dopo quella di Torino per 4-1. Andiamo a vedere i voti della sfida. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Pagelle Parma-Cremonese 0-2: i voti della sfida: lotta salvezza riaccesa

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