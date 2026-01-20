Furto durante la partita | ladro rintracciato grazie al gps di uno dei telefoni rubati

Durante una partita di calcio a Cologno, alcuni calciatori sono stati vittime di un furto che ha coinvolto cellulari, denaro e un’auto. Tuttavia, grazie al GPS di uno dei telefoni rubati, le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciare e identificare il ladro. Questo episodio evidenzia come la tecnologia possa essere un elemento chiave nella risoluzione dei reati.

Cologno. Cellulari, denaro contante e persino un’auto. È il bottino del furto messo a segno nel pomeriggio di domenica 18 gennaio ai danni di alcuni calciatori impegnati in una partita del girone A del campionato di Promozione. Il colpo è avvenuto mentre la gara era in corso al centro sportivo G. Facchetti, dove dalle 18 si stava disputando Oratorio Cologno-Gorle. Ignoti si sono introdotti negli spogliatoi forzando una porta e approfittando dell’assenza dei giocatori hanno portato via telefoni, effetti personali e le chiavi di un’Audi A1, utilizzata poi per la fuga. Ad accorgersi per primo del furto è stato uno degli atleti, tutti di età compresa tra i 19 e i 30 anni, che aveva lasciato il telefono in carica.🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

