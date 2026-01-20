Furto durante la partita | ladro rintracciato grazie al gps di uno dei telefoni rubati

Durante una partita di calcio a Cologno, alcuni calciatori sono stati vittime di un furto che ha coinvolto cellulari, denaro e un’auto. Tuttavia, grazie al GPS di uno dei telefoni rubati, le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciare e identificare il ladro. Questo episodio evidenzia come la tecnologia possa essere un elemento chiave nella risoluzione dei reati.

Cologno. Cellulari, denaro contante e persino un’auto. È il bottino del furto messo a segno nel pomeriggio di domenica 18 gennaio ai danni di alcuni calciatori impegnati in una partita del girone A del campionato di Promozione. Il colpo è avvenuto mentre la gara era in corso al centro sportivo G. Facchetti, dove dalle 18 si stava disputando Oratorio Cologno-Gorle. Ignoti si sono introdotti negli spogliatoi forzando una porta e approfittando dell’assenza dei giocatori hanno portato via telefoni, effetti personali e le chiavi di un’Audi A1, utilizzata poi per la fuga. Ad accorgersi per primo del furto è stato uno degli atleti, tutti di età compresa tra i 19 e i 30 anni, che aveva lasciato il telefono in carica.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Rubato autocarro in pieno giorno. Rintracciato grazie al Gps, ma distrutto dalle fiammeA Supersano, un autocarro Iveco Daily di un'azienda di impianti elettrici è stato rubato in pieno giorno.

Leggi anche: Furto di un furgone ad Acireale: arrestato un 50enne grazie al GPS installato sul veicolo

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Fullkrug derubato durante la trasferta: saccheggiata la cassetta di sicurezza, presi orologi e gioielli per 500 mila euro. Tutti i precedenti a Milano; Como-Milan, furto da 500mila euro durante il ritiro: svuotata la cassaforte di Fullkrug; Furto e fuga, finiscono fuori strada: auto recuperata a Castrocielo; Furto nella stanza d’albergo di Niclas Füllkrug: rubati orologi e gioielli per mezzo milione.

Cologno, furto durante la partita: ladro in fuga rintracciato grazie al gps di uno dei telefoni rubati - Colpo negli spogliatoi del centro sportivo G. Facchetti durante Oratorio Cologno-Gorle. Rubati telefoni, portafogli e un’auto. Ladri intercettati a Stezzano ... bergamonews.it

Fullkrug derubato durante la partita: saccheggiata la cassetta di sicurezza, presi orologi e gioielli per 500 mila euro. Tutti i precedenti a Milano - Mentre il centravanti tedesco era in ritiro in vista della trasferta a Como, qualcuno si è introdotto nella sua stanza all'Hotel Melià. In passati altri furti simili ai danni di Lautaro Martinez, Calh ... milano.corriere.it

La Polizia di Stato ha arrestato due persone per tentato furto di un'auto. La squadra Volante, durante il normale servizio di controllo del territorio, transitando in una via del centro cittadino di Salerno ha sorpreso due soggetti intenti ad asportare un’autovettura i facebook