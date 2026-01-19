Furto al liceo Michelangiolo rubati decine di computer
Nella notte tra venerdì e sabato, il liceo Michelangiolo di Firenze è stato teatro di un furto che ha coinvolto decine di computer. I malviventi sono penetrati nell’edificio, rompendo una finestra, e hanno portato via apparecchiature elettroniche. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra studenti e personale scolastico, che ora chiedono maggiori misure di sicurezza per prevenire simili incidenti in futuro.
Decine di computer rubati al liceo ginnasio Michelangiolo di via della Colonna, a Firenze. Malviventi si sono introdotti dentro la scuola nella notte tra venerdì e sabato, riuscendo ad entrare dopo avere rotto il vetro di una finestra. I computer portati via sarebbero almeno trenta. Il primo a dare l'allarme sarebbe stato un professore, intorno alle 7:30 di sabato mattina, arrivato a scuola per svolgere la propria lezione. Sul posto è quindi intervenuta la polizia, che ora è alla ricerca dei responsabili. Le lezioni sabato si sono poi comunque svolte, ma il danno economico per la scuola è stato ingente.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Novara, furto al Mossotti: decine di computer rubati nella notte
Nella notte tra il 29 e il 30 dicembre, il Mossotti di Novara è stato teatro di un furto di numerosi computer Chromebook. Il personale scolastico ha scoperto l’accaduto all’apertura delle aule, trovando i carrelli contenenti i dispositivi vuoti. L’episodio ha suscitato attenzione sulla sicurezza delle attrezzature scolastiche e sul rischio di furti nelle strutture educative. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili.
Furto nella redazione napoletana di “la Repubblica”: rubati sei computer
Nella redazione napoletana di “la Repubblica” in via Riviera di Chiaia, si è verificato un furto che ha portato alla sottrazione di sei computer. I responsabili non sono ancora stati identificati. L’episodio rappresenta un grave episodio di sicurezza negli uffici del quotidiano.
Ladri al liceo Michelangiolo: rubati 30 pc - Il furto è stato messo a segno la notte tra venerdì 16 e sabato 17 gennaio. gonews.it
TG7 Basilicata News. Incidente autotreno. Arresto per furto. Successo notte Bianca Liceo Melfi - facebook.com facebook
Furti nelle scuole, rubati una ventina di computer al liceo Michelangiolo x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.