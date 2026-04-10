Furto in un' azienda ladri inseguiti dai carabinieri | recuperata la refurtiva e due furgoni

Nella zona di Cicerale, un furto presso un’azienda è stato interrotto dall’intervento dei carabinieri. Durante il blitz, sono stati recuperati alcuni oggetti rubati e due furgoni usati dai ladri. I militari sono riusciti a mettere in fuga i responsabili, che sono ancora ricercati. Non sono stati riferiti danni o feriti tra le persone coinvolte.

Furto in un’azienda del territorio di Cicerale sventato grazie all’intervento dei carabinieri, che sono riusciti a recuperare parte della refurtiva e a mettere in fuga i responsabili. L’operazione è stata condotta dai militari della Compagnia di Agropoli, impegnati in un servizio di controllo del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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