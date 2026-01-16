Furto all’interno del cimitero comunale | recuperata la refurtiva

Nella località di Capaccio Paestum, le forze dell’ordine hanno individuato e fermato una persona ritenuta responsabile di aver compiuto un furto all’interno del cimitero comunale. L’intervento ha portato anche al recupero della refurtiva, contribuendo a mantenere la sicurezza e la tranquillità del luogo. Questa operazione sottolinea l’impegno delle autorità nel tutelare i beni pubblici e garantire la serenità della comunità.

Un'operazione condotta dalle forze dell'ordine ha portato all'arresto di un soggetto ritenuto responsabile di un furto avvenuto all'interno del cimitero comunale di Capaccio Paestum (SA). Le attività investigative, svolte in maniera coordinata sul territorio, hanno consentito di raccogliere gravi elementi a carico dell'indagato, permettendo di ricostruire la dinamica dell'episodio e individuare il materiale sottratto. Nel corso delle operazioni sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro diversi ornamenti funerari, risultati compatibili con quelli asportati dal cimitero comunale situato in via Rodigliano.

