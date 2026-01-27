Rubano due camion e tre tonnellate di rame ladri in fuga ma refurtiva in parte recuperata

Un tentativo di furto di due camion e tre tonnellate di rame è stato sventato grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri. La refurtiva in parte recuperata testimonia l’efficacia delle forze dell’ordine nel contrastare questi reati. Nonostante i ladri siano fuggiti, l’operazione ha evidenziato l’importanza della vigilanza e della collaborazione tra forze di polizia e comunità.

Avevano messo a segno un colpo imponente, portando via tonnellate di rame e mezzi pesanti, ma la tecnologia e la prontezza dei Carabinieri hanno guastato i loro piani. È finita con una fuga precipitosa tra i campi della Bassa l'incursione di una banda di ladri entrata in azione tra il 25 e il 26.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondimenti su Camion Rame

I Carabinieri della Compagnia di Todi hanno svolto un controllo capillare nei comuni della zona, intercettando un furgone rubato carico di 600 chili di cavi di rame.

In Val Brembana, sono stati recuperati parte dei beni sottratti durante un inseguimento a Sedrina.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Camion Rame

Argomenti discussi: Entra col coltello in un minimarket del centro per rapinarlo, poi se ne va. Preso dai carabinieri; Pisa, le rubano la bici davanti alla caserma mentre racconta ai carabinieri la rapina subita dalla madre; Spacciavano olio di girasole come extravergine di oliva; Banda di ladri sui treni: rubano tre valigie e sferrano calci e pugni agli agenti, due arresti.

Rubano il tagliaerba con il geolocalizzatore, era dentro un camion di una ditta di giardinaggio: denunciati titolare e dipendente (senza documenti) dell'aziendaBOLZANO - Due persone sono state denunciate dai carabinieri di Bolzano per ricettazione dopo che una donna aveva denunciato la scomparsa del suo tagliaerba. L'attrezzo, infatti, era dotato di un ... ilgazzettino.it

Camion sui binari, ladri rubano 4 mezzi dall’azienda Martini: due furgoni usati per il maxi furto e gli altri due veicoli per bloccare la Feltrina. La mappa del pianoIl commando ha assaltato prima di tutto la ditta edile Martini, che si trova in vicolo Pio X, a Castagnole. Dal parcheggio, nella notte, hanno sottratto quattro mezzi, riuscendo a trovarne le chiavi ... ilgazzettino.it

Oggi, tra una consegna e l’altra, ho fermato il camion e ho guardato il sedile accanto. Il mio bimbo era lì, con il suo sorriso timido, a giocare con il passeggino che gli ho preso all’ultima sosta. Oggi compie due anni. Due anni di sorrisi, di notti fredde passate in - facebook.com facebook