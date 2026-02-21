Il furto choc a San Luca La fuga e poi lo schianto
Un'auto rubata a Castel Maggiore è stata trovata vicino all’ingresso dello stadio di San Luca. La vettura, coinvolta in un furto, ha tentato di scappare, ma si è schiantata contro un parapetto. La fuga ha attirato l’attenzione di alcuni passanti, che hanno chiamato le forze dell’ordine. La polizia sta indagando sui dettagli dell’incidente e sull’identità del proprietario dell’auto. La scena si è svolta in pieno giorno, creando scompiglio tra i residenti.
Una macchina, risultata rubata a Castel Maggiore e ritrovata nei pressi di una rotonda in zona stadio. È il cardine su cui ruotano le indagini della Squadra mobile, tese a individuare gli autori del furto al santuario della Beata Vergine di San Luca. Stando alle indiscrezioni emerse, sulla banda - perché si tratterebbe di più di una persona - il cerchio si sta per stringere: i poliziotti sono arrivati all’auto attraverso l’analisi del traffico registrato dalle telecamere di via di San Luca e di quelle poste nei pressi dei suoi accessi. Telecamere che avrebbero immortalato quest’auto, su cui si sono subito concentrati i sospetti perché risultata rubata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Furto choc a San Luca. Rubati i gioielli che ornano la Vergine. Ma l’icona è integraA San Luca, un furto ha sconvolto la comunità: i ladri hanno rubato i gioielli che decorano l’icona della Vergine, lasciando però l’immagine intatta.
Furto choc a San Luca. Rubati i gioielli che ornano la Vergine. Ma l’icona è integraIl rettore don Remo Resca si è accorto ieri mattina alle 6 dell’intrusione. Indaga la polizia. Portati via i piccoli ori donati nel tempo dai bolognesi . msn.com
Furto choc nella gioielleria di Fano, ladro (forse) visto da un negoziante. Picconate al muro, ecco come ha evitato l'allarme a infrarossiL’atmosfera dopo il furto subito nella notte tra sabato e domenica scorsi con la tecnica del buco nel muro, non era delle migliori, ma la voglia di continuare ha preso il sopravvento. Per prima cosa ... corriereadriatico.it
Furto a San Luca, l’auto ripresa vicino al santuario è stata ritrovata in periferia a Bologna x.com
