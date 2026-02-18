Viaggio in Eurabia dove le campane non suonano più Sardone e l' Islam a casa nostra | VIDEO

Il viaggio di Sardone in Germania rivela come le campane delle chiese di Colonia siano ormai silenziose, segno di un cambiamento radicale nella città. La deputata osserva che l’infiltrazione islamica ha trasformato il volto del quartiere, dove moschee e negozi musulmani dominano il paesaggio urbano. Un esempio concreto: le strade sono sempre più frequentate da persone con abiti tradizionali, e le attività commerciali islamiche crescono a ritmo rapido.

A Colonia, in Germania, i segnali di islamizzazione sono ovunque e ci indicano chiaramente che l'incubo Eurabia tratteggiato da Oriana Fallaci è dietro l'angolo. Eppure, passando davanti al maestoso Duomo, ti trovi di fronte a una delle chiese più imponenti della cristianità europea. Purtroppo quel simbolo, che ha resistito anche alle bombe della Seconda Guerra Mondiale, è ormai solo una scenografia da cartolina, perché qui e in tutta la Germania cresce una presenza islamica organizzata e aggressiva che ridisegna interi quartieri e persino lo skyline. La Moschea Centrale di Colonia domina infatti il paesaggio con i suoi due minareti da 55 metri e la grande cupola. 🔗 Leggi su Iltempo.it

