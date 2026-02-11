Ragazzi d’oro sul ghiaccio Suonano le campane per Arianna e compagni

Le campane suonano a festa e i bambini dell’oratorio sono in delirio. I giovani del fan club di Arianna Fontana festeggiano con entusiasmo, mentre le campane risuonano per celebrare il successo dell’atleta. La gioia riempie le strade e il cuore della città, tra sorrisi e abbracci.

Campane che suonano a festa, bambini delle scuole impazziti dalla gioia in oratorio, i ragazzi e le ragazze del fan club di Arianna Fontana ebbri di gioia. Ma la festa per la medaglia d'oro olimpica nella staffetta mista dello short track, a forti tinte valtellinesi, c'è stata anche in alta Valtellina dove risiedono Elisa Confortola e Luca Spechenhauser, gli altri due protagonisti valtellinesi di questa impresa insieme a Pietro Sieghel, Thomas Nadalini e a Chiara Betti. Fantastica la cavalcata trionfale della staffetta mista azzurra dello short track. In finale Arianna ha dato lo strappo decisivo, prendendo un leggero vantaggio che poi Elisa Confortola ha mantenuto e Pietro Sieghel ha sugellato con una giravolta sul traguardo.

