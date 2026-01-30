Un giovane di 21 anni senza fissa dimora è finito in manette dopo un inseguimento tra le frazioni della bassa cremonese. I carabinieri lo hanno catturato dopo averlo inseguito per diverse zone, mentre lui cercava di scappare, nonostante i precedenti penali e le minacce che aveva già sparso in passato.

Un ventunenne senza fissa dimora, con precedenti penali alle spalle, è stato bloccato dai carabinieri dopo un inseguimento che ha attraversato diverse frazioni della bassa cremonese. L’episodio si è verificato ieri pomeriggio, intorno alle 18, sulla strada provinciale 415, nel tratto che collega Spino d’Adda a Mulazzano. I militari dell’Aliquota Radiomobile di Crema hanno notato un’auto con targa straniera che procedeva a velocità sostenuta in direzione di Milano. Non appena hanno intimato l’alt, il conducente ha reagito con una fuga precipitosa, fingendo di fermarsi per poi ripartire all’improvviso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuggitivo bloccato dopo inseguimento tra paesi della bassa: 21enne in manette per evasioni e minacce

