Durante un inseguimento in pieno centro a Brindisi, un’auto dei carabinieri si è scontrata contro un semaforo causando il ferimento di due militari. L’incidente è avvenuto questa mattina, e immediatamente sono state avviate le operazioni di ricerca del fuggitivo coinvolto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare le indagini.

Paura in centro. Un'auto dei carabinieri è rimasta coinvolta questa mattina in un incidente a Brindisi durante un inseguimento in pieno centro. Due militari sono rimasti feriti ma non gravemente. Durante quei momenti concitati la gazzella dei carabinieri è finita contro il palo di un semaforo. Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia locale e della Questura di Brindisi ed il personale sanitario del 118 per medicare i due carabinieri feriti, che sono stati condotti in ospedale per ulteriori accertamenti. Il controllo Inizialmente l'auto del fuggitivo, una Fiat Punto di colore grigio, si era fermata dopo l'alt dei carabinieri per un controllo al rione Santa Chiara. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Schianto contro il semaforo durante un inseguimento: feriti due carabinieri. Caccia al fuggitivo dopo l'incidente

