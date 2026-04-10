Frosinone | stop a stalking e minacce il Questore interviene

Il Questore di Frosinone ha emesso due provvedimenti di ammonimento contro individui coinvolti in episodi di stalking, minacce e ricatti psicologici nella provincia. Le misure sono state adottate per interrompere comportamenti molesti e tutelare le vittime, secondo quanto comunicato dall’ufficio di polizia locale. Nessun dettaglio sui soggetti coinvolti o sulle specifiche circostanze degli episodi è stato reso pubblico.

Due provvedimenti di ammonimento sono stati emessi dal Questore di Frosinone, Stanislao Caruso, per interrompere episodi di stalking, ricatti psicologici e minacce gravi avvenuti nel territorio provinciale. Gli interventi della Polizia di Stato, coordinati dalla Divisione Anticrimine, colpiscono un uomo di 40 anni e una donna coinvolti in dinamiche di violenza e vessazioni. Manipolazione e precedenti penali: il caso dello stalking psicologico. Un uomo di 40 anni è finito sotto la lente delle autorità dopo aver messo in atto una strategia persecutoria nei confronti della sua ex compagna. La fine del legame sentimentale ha dato il via a una serie di pressioni volte a condizionare le scelte della donna attraverso l’uso di minacce legate alla propria incolumità fisica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Frosinone: stop a stalking e minacce, il Questore interviene Leggi anche: Una donna diventa l'incubo dei vicini, interviene il Questore Leggi anche: Stalking alla ex, ammonito dal questore anche senza la denuncia Stalking all’ex marito, avvocatessa ai domiciliari. Aveva lavorato anche in un centro anti violenzaAvvocatessa del foro di Frosinone di 49 anni arrestata per stalking. Ieri mattina i carabinieri della compagnia di Anagni hanno provveduto a notificarle il provvedimento. Da tempo nonostante il ... ilmessaggero.it Frosinone, va in questura per denunciarlo per stalking ma lui la minaccia al telefono: arrestatoUn uomo di Frosinone è stato arrestato dalla Polizia con l'accusa di atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. L'uomo avrebbe controllato la vita sociale della donna, imposto le sue scelte ... ilmessaggero.it