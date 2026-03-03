Frosinone-Pescara mercoledì 04 marzo 2026 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Tanti gol allo Stirpe?

Mercoledì 4 marzo 2026 alle ore 20:00 si gioca la partita tra Frosinone e Pescara allo Stirpe, nel turno 28 della Serie B. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, con i convocati già definiti. Sono attese molte reti durante l'incontro tra la squadra di Alvini, al secondo posto in classifica, e il fanalino di coda Pescara.

Turno numero 28 di Serie B per il Frosinone di Alvini impegnato in casa contro il fanalino di coda Pescara. Ciociari che con il pari di Catanzaro hanno perso terreno sul duo di testa, adesso distante 3 punti. Un punto comunque d’oro visto che la squadra è stata capace di rimontare due gol ai locali rimediando un brutto approccio alla gara. Il delfino ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Sarà Davide Di Marco della sezione di Ciampino ad arbitrare il match tra Frosinone e Pescara

