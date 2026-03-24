Aziende agricole fantasma e gasolio al mercato nero | smascherata frode da 430mila litri

LECCE – Un collaudato sistema di frode ai danni del fisco, basato sulla creazione di aziende agricole “fantasma” per ottenere gasolio a tassazione agevolata da rivendere poi illegalmente sul mercato nero. È questo il cuore dell’inchiesta della Procura di Lecce che ha portato Il giudice per le indagini preliminari Francesco Valente a fissare un interrogatorio preventivo per il prossimo 30 marzo. Il nome in cima alla lista è quello di Antonio Caprifico, 51 anni, residente a Galatone, ritenuto il promotore e il capo dell’organizzazione. Avrebbe gestito le strategie di distrazione del carburante, individuando i terreni e i prestanome per ottenere i libretti Uma e curando i rapporti con i clienti nelle province di Lecce e Brindisi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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L’operazione ha interessato diverse aziende agricole del territorio del Cerdese, portando alla luce violazioni sia di natura penale sia amministrativa x.com