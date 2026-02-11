scoperta frode da tre milioni di euro sedi fittizie al sud e corsi fantasma nei guai un titolare insospettabile

La Guardia di Finanza di Lodi ha smascherato una frode fiscale da oltre 3 milioni di euro. Gli investigatori hanno scoperto sedi fittizie nel Sud e corsi di formazione mai partiti, tutti usati per nascondere il denaro. Nei guai un imprenditore che sembrava insospettabile.

Una frode fiscale da oltre 3 milioni di euro, costruita su sedi fantasma nel Mezzogiorno e corsi di formazione mai partiti, è stata smascherata dalla Guardia di Finanza di Lodi. L’operazione ha portato al maxi sequestro di beni per più di 1,7 milioni di euro e alla segnalazione alla Procura della Repubblica di un imprenditore lodigiano, accusato di aver indebitamente sfruttato crediti d’imposta (strumenti che consentono alle imprese di ridurre o azzerare l’imposta da pagare sui propri utili netti) e agevolazioni pubbliche, anche connesse ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Secondo quanto ricostruito dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, tra il 2021 e il 2024, due società lodigiane, riconducibili allo stesso rappresentante legale, avrebbero ottenuto oltre 1,2 milioni di euro, per l’acquisto di beni strumentali, destinati a presunte unità produttive in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Lodi, 10 febbraio 2026 – La Guardia di finanza ha smascherato una grossa truffa fiscale che coinvolge aziende con sedi inesistenti al Sud e corsi di formazione mai iniziati.

Gli investigatori hanno scoperto una truffa da 3 milioni di euro legata a corsi fasulli e sedi inesistenti al Sud.

