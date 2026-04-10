Le forze dell'ordine hanno portato a termine un’operazione che ha coinvolto 63 persone accusate di frode nel settore mobile. Durante le indagini sono stati sequestrati circa 3 milioni di euro in beni appartenenti agli indagati. L’intervento si inserisce in un’azione più ampia contro pratiche fiscali illecite nel settore commerciale. La scoperta ha portato alla confisca di beni di varia natura e valore.

Le attività della Guardia di Finanza di Forlì-Cesena hanno messo a nudo un sistema di frode fiscale che coinvolge 63 persone e ha portato al sequestro di beni per circa 3 milioni di euro. L’operazione, scattata dopo una verifica fiscale su un’azienda forlivese gestita da un imprenditore di origine cinese, ha svelato una rete di 61 imprese cosiddette cartiere, situate principalmente tra la Lombardia e la Toscana, utilizzate per generare risparmi d’imposta illeciti tramite fatturazioni false. L’inganno dietro le scrivanie del settore mobile. Il cuore del meccanismo si è scoperto radicarsi nel comparto del mobile imbottito. Le indagini hanno permesso di individuare un intreccio di società formalmente attive ma prive di qualsiasi operatività economica reale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Frode nel settore mobile: 63 indagati e 3 milioni di beni sequestrati

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+++Maxi frode sul gasolio agricolo: tre arresti e 23 indagati nel Salento. Tutti i nomi. Coinvolte aziende di Gallipoli, Matino e Galatone+++ - facebook.com facebook