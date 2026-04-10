FRATELLI D’ITALIA ZITTISCE PD SUL CASO VESPA | È INDIPENDENTE NON AL VOSTRO SERVIZIO!

Una discussione tra un noto giornalista e un esponente del Partito Democratico ha attirato l’attenzione politica. Il giornalista ha affermato che il suo lavoro è indipendente e non al servizio di nessuno, reagendo a un episodio di tensione avvenuto durante un'intervista. La polemica ha diviso le forze politiche, con le opposizioni che hanno criticato l’atteggiamento del giornalista e il partito di governo che ha preso una posizione di difesa.

La scenata di Bruno Vespa contro Peppe Provenzano del PD diventa un caso politico tra lo sdegno delle opposizioni e la difesa a spada tratta di Fratelli d’Italia. Interviene il Partito Democratico che, “pur non entrando nel merito del dibattito”, chiede alla Rai “una netta presa di distanza dai toni inaccettabili e sproporzionati usati da Vespa, che minano il ruolo imparziale della trasmissione. Comprendiamo il nervosismo nel governo dopo l’esito del referendum, ma non è accettabile da chi ricopre un ruolo nel servizio pubblico”. Così una nota dei componenti PD della commissione di Vigilanza Rai. Per Sandro Ruotolo, responsabile informazione... 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - FRATELLI D’ITALIA ZITTISCE PD SUL CASO VESPA: È INDIPENDENTE, NON AL VOSTRO SERVIZIO! Leggi anche: VESPA URLA E ZITTISCE PROVENZANO (PD): PUBBLICO SCIOCCATO, VERTICI SILENTI Leggi anche: Scuola, scontro sul commissariamento: botta e risposta tra Pd e Fratelli d’Italia Argomenti più discussi: Meloni zittisce la sinistra su Caivano: Colleghi, perché siete così nervosi? | Libero Quotidiano.it; Meloni zittisce la sinistra su Caivano | Colleghi perché siete così nervosi?; Kelany, il report choc di FdI sull'Islam in Europa: Le zone rosse nel silenzio della sinistra | Libero Quotidiano.it; Giovanni Donzelli denuncia la sinistra: Minacce fisiche in aula, acquisire i filmati | Libero Quotidiano.it. Fratelli (coltelli) d'Italia, le figuracce in Trentino Alto Adige: dagli addii in Provincia e a Riva, agli insulti ai musulmani, dalla citazione di Göbbels al salvataggio del DuceTRENTO. Fratelli d'Italia o Fratelli... coltelli? Tempi duri, anzi durissimi per il partito di Giorgia Meloni in Trentino Alto Adige, alle prese con una serie di spinosissime questioni che, ormai, s ... ildolomiti.it Il deputato del Pd Provenzano osa interrompere Malan di Fratelli d’Italia e Vespa esplode come il vulcano Krakatoa. Fa tenerezza vedere quest’uomo abituato a sdilinquirsi in moine pure davanti a delinquenti tipo Chico Forti ridursi a urlare con la bava alla bo x.com Rissa familiare per un caricabatterie: arrestati tre fratelli nel Napoletano - facebook.com facebook