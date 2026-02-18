L’indagine su Francesco Totti, avviata dopo la denuncia di Ilary Blasi per abbandono di minori, è stata ufficialmente chiusa. La causa nasceva da presunti comportamenti del calciatore nei confronti dei figli, ma le autorità hanno deciso di non procedere oltre. Le investigazioni si erano concentrate su alcune uscite del giocatore con i figli, che erano state interpretate come segnali di trascuratezza. Ora si attende una conferma definitiva sulla fine del procedimento.

L’indagine che vedeva l’ex calciatore della Roma Francesco Totti accusato di abbandono di minori dall’ex moglie Ilary Blasi è stata archiviata. Il gip ha accolto la richiesta fatta dalla Procura. La vicenda è nata da una denuncia presentata dalla conduttrice, che sosteneva che l’ex marito avrebbe lasciato la figlia sola in casa per alcune ore nel maggio del 2023. Nell’indagine, ora archiviata, erano finite nel registro degli indagati anche Noemi Bocchi e la tata. Totti accusato di abbandono di minori: indagine archiviata Le reazioni degli avvocati di Totti e Blasi Ilary Blasi verso il matrimonio con Bastian Müller Francesco Totti verso il ritorno alla Roma Totti accusato di abbandono di minori: indagine archiviata Il tribunale di Roma ha archiviato l’indagine per abbandono di minori che coinvolgeva Francesco Totti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Francesco Totti accusato di abbandono di minori da Ilary Blasi, archiviata l'indagine su di lui e Noemi Bocchi

Leggi anche: Totti, guai per il pupone: accusato di abbandono di minori da Ilary Blasi. Indagata anche la sua compagna Noemi Bocchi

Abbandono di minori, archiviata l'indagine su Totti. Il legale di Ilary Blasi: "Valuteremo azioni"Il tribunale di Roma ha chiuso l’indagine su Francesco Totti, accusato di aver lasciato i figli senza supporto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.